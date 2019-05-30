Хоккейные клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» начали второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча, которая проходит в Бостоне, началась в 03:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч финальной серии состоялся во вторник, 28 мая. Игра прошла на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.

В финалах конференций «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4-2 в серии, а «Бостон» одолел «Каролину» со счетом 4-0.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз». По словам Третьяка, «Сент-Луис» – это команда-Золушка, которая была еще в январе на последнем месте в лиге, и специалист прекрасно помнит этот момент. Третьяк отметил, что «Бостон» для него в первую очередь ассоциируется с очень хорошим вратарем.