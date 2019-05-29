Лидер ЛДПР Владимир Жириновской высказался с критическим замечанием в адрес Генеральной прокураторы РФ, в котором возмутился разницей в наказаниях за однотипные нарушения футболистов Кокорина с Мамаевым и Аяза Гулиев.

Жириновский в своем посте в телеграме недоумевает, почему в России такие вопиющие примеры избирательного правосудия. И вообще не понимает, зачем столько людей прогоняют через тюрьмы, хотя можно давать другие наказания.

«Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! А другой футболист — Аяз Гуляев из «Спартака» — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тыс рублей. Как такое выходит?» — пишет Жириновский в телеграме.

Напомним, что Мамаев и Кокорин получили реальные сроки (до полутора лет) и сейчас ожидают исполнения наказания в СИЗО «Бутырка».