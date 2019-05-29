Российская фигуристка Евгения Медведева сменила имидж. В своих сторис в инстаграм спортсменка опубликовала фото с вишневыми волосами.

Ранее двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 рассказала, как поддерживает себя в форме. Медведева поведала, что предпочитает питаться крупами и орехами, насыщая свой организм витаминами. Фигуристка не употребляет в пищу мясо, но может иногда съесть морепродукты или что-то молочное. Она собирается начать заниматься йогой и намерена еще сильнее похудеть, чтобы бесить подписчиков.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева заняла третье место на чемпионате мира в Сайтаме. На данный момент это её единственная награда под руководством Брайана Орсера, к которому она перешла от Этери Тутберидзе. Ранее фигуристка призналась, что скучает по России каждый вечер.