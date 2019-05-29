Президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о переходе Никиты Гусева в «Вегас».

По словам Тимченко, Гусев поедет в НХЛ играть, и он отпускает игрока, потому что Гусев заслужил, в том числе своей игрой на Олимпиаде в Пхенчхане, забив гол в финале.

«Ему пора, на самом деле, он уже взрослый мальчик. Я больше переживаю, признаться, что наша молодежь пытается уехать в Северную Америку в 20-21 год. Зачем? Не понимаю, ведь не каждому из них там уготована судьба Панарина. Да и Артемий там четыре года уже отыграл, а сколько кубков выиграл? Пока что-то ни одного, а у нас в СКА выиграл», — сказал Тимченко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, что Гусев расторг контракт со СКА и усилил «Вегас» в плей-офф Кубка Стэнли. Права на хоккеиста в КХЛ остались за СКА. Также армейцев покинул Владислав Гавриков, который перешел в «Коламбус».

Гусев перебрался в СКА в 2015 году посреди сезона, вместе с командой на следующий год стал обладателем Кубка Гагарина. Гавриков перешел в СКА в 2017 году и вместе со СКА выиграл Кубок Континента. Оба игрока в статусе хоккеистов СКА стали олимпийскими чемпионами Пхенчана.