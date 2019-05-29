Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев рассказал, какой матч чемпионата он считает ключевым в борьбе за золото.

По словам Лунева, золотой матч у «Зенита» был в Краснодаре. Вратарь считает ту игру показательной, как и следующие две домашние, но победу над «Краснодаром» он назвал ключевой, так как если бы петербуржцы пришли к матчам с «Динамо» и «Крыльями» в плохом психологическом состоянии, всё могло бы получиться по-другому.

«После эмоций, полученных в Краснодаре, было бы странно свести к нулю все наши старания. Мы не могли себе такого позволить», — сказал Лунев, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.