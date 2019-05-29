Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матчей Лиги чемпионов.

По словам Лунева, Лигу чемпионов он ждет с большим интересом. Вратарь считает, что игры в Европе очень футбольные, а в России так бывает не всегда.

«Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — сказал Лунев, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.