Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о своей любви к фигурному катанию.

В «истории» своего Instagram Исинбаева ответила на вопрос подписчика, который спросил, следит ли прыгунья за успехами российских фигуристов и кому она отдает предпочтение.

«Конечно, слежу», — написала Исинбаева и добавила, что любит россиянку Алину Загитову и Джонатана Геррейро, который выступает в паре с Тиффани Загорски.

Ранее петербургская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своём отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Один из подписчиков Константиновой в Instagram задал вопрос о том, как фигуристка относится к Загитовой.

Также сообщалось, что дело об административном правонарушении возбуждено в отношении Алины Загитовой.