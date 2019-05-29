Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В первом круге соревнований девушки одержали победу в двух сетах над румынкой Андреа Миту и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила один час и 11 минут.

Касаткина и Контавейт ни разу не подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали семь из 11 брейк-пойнтов. Их соперницы не сделали ни одного эйса, на их счету три двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в третий круг Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча между представительницами Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша и украинкой Катериной Козловой, которая играет в паре с россиянкой Александрой Пановой.

Отметим, соревнование закончится 8 июня.