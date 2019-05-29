Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Sport24, который приводит заявление юридической компании SILA International Lawyers.

Как заявляет компания, по поручению Игоря Денисова SILA International Lawyers сообщает о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста.

«Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», — говорится в заявлении SILA International Lawyers.

Ранее утверждалось, что футболист может продолжить карьеру в «Сочи» — в команде-новичке РПЛ на следующий сезон. Отметим также, что президент «Зенита» Александр Медведев заверял, что петербургский клуб не претендует на Денисова.

До «Локомотива» Денисов выступал за «Динамо» и махачкалинский «Анжи». А в «Зените» начинал свою карьеру, отыграв в Петербурге около десяти лет. Денисов является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.