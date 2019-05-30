Российская фигуристка Анна Погорилая становилась бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, а также серебряным призером европейского первенства. Таких успехов спортсменка не добилась бы, если бы не поддерживала себя в форме при помощи диеты.

По словам самой Погорилой, правильную пищу она чаще всего берет с собой из дома, потому что в кафе и ресторанах сложно подобрать привычные диетические блюда без добавления специй и соусов. Однако, когда у фигуристки нет времени на готовку, она перекусывает на ходу снеками, хоть в этом и мало полезного. Спортсменка советует всегда брать с собой какой-нибудь батончик, чтобы организм долгое время не голодал.

Спортивная диета Анны Погорилой включает употребление большого объема воды ежедневно. Делается это для того, чтобы кожа всё время напитывалась и не пересушивалась. Два литра в день минимум необходимо для поддержания водного баланса. Фигуристка всегда носит с собой бутылку чистой негазированной воды, а также маленькую шоколадку или батончик на случай, если некогда поесть.