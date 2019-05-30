Российская фигуристка Анна Погорилая становилась бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, а также серебряным призером европейского первенства. Таких успехов спортсменка не добилась бы, если бы не поддерживала себя в форме при помощи диеты.
По словам самой Погорилой, правильную пищу она чаще всего берет с собой из дома, потому что в кафе и ресторанах сложно подобрать привычные диетические блюда без добавления специй и соусов. Однако, когда у фигуристки нет времени на готовку, она перекусывает на ходу снеками, хоть в этом и мало полезного. Спортсменка советует всегда брать с собой какой-нибудь батончик, чтобы организм долгое время не голодал.
Спортивная диета Анны Погорилой включает употребление большого объема воды ежедневно. Делается это для того, чтобы кожа всё время напитывалась и не пересушивалась. Два литра в день минимум необходимо для поддержания водного баланса. Фигуристка всегда носит с собой бутылку чистой негазированной воды, а также маленькую шоколадку или батончик на случай, если некогда поесть.
Погорилая признается, что иногда она ела то, что не хотела ее тренер. Так, фигуристкам запрещали сладкое, но Анна его ела по вечерам, когда очень хотелось. Также не всегд она могла отказаться от жареной картошки.