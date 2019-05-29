Российский тяжелоатлет, чемпион Европы 2017 года Адам Малигов был задержан за кражу в крупном торговом центре в Москве. По информации СМИ, все произошло на улице Вавилова.

Сумма украденного оценивается в 6 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, Малигов вступил в конфликт с охранниками, поскольку те попытались его задержать. До этого спортсмена выследили по камерам наблюдения. Еще до возникновения драки конфликт был остановлен и Малигова доставили в отделение полиции г. Москва, где спортсмен провел несколько часов, а затем был отпущен.

Сейчас Адам Малигов находится на свободе, однако на связь спортсмен не выходит: не берет трубку и не является к следователю по его запросу. Сообщается, что в скором времени тяжелоатлета могут объявить в розыск.