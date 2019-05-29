Женская сборная России по волейболу проиграла матч с командой Японии в рамках волейбольной Лиги наций. Итоговый счет встречи составил 3:1 в пользу японок.

Российская сборная проиграла первый сет, потом победила во втором, но проиграла два последующих сета.

Для подопечных Вадима Панкова это четвертый проигранный матч турнира. Помимо Японии наша команда проиграла Доминикане, Бразилии и Германии. Единственным выигранным матчем стала игра с Китаем. Россия является аутсайдером турнира.

В составе сборной России числится и волейболистка петербургской команды «Ленинградка» 19-летняя Софья Кузнецова — она дебютировала в матче с Китаем.

Завтра Россия продолжит борьбу. Впереди у спортсменок матч с Турцией. Япония сразится с Германией.