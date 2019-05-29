Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева высказала свое мнение по поводу американских исследований о влиянии интервальных тренировок для избавления о жировой массы в области живота у пожилых людей.

По словам Ткачевой в интервью RT, ожирение в пожилом возрасте необычное, поскольку оно сопровождается уменьшением массы мышц. Исследования Американского гериатрического общества, как считает специалист, эффективны в рамках работы с пожилыми людьми.

По её словам, подобные исследования и подходы в рамках работы с пожилыми людьми очень эффективны, поскольку лишний вес становится угрозой для сердечно-сосудистой системы.

«Поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья», — заключила Ткачёва.