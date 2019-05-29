Нападающий «Крыльев Советов» и экс-игрок «Зенита» Рамиль Шейдаев поделился мнением об инциденте с Генрихом Мхитаряном, который решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку.

Шейдаев заявил, что считает это ненормальным, потому что нельзя политику смешивать со спортом. По мнению игрока, тот факт, что Мхитаряну была гарантирована безопасность со всех сторон, а он решил не ехать, говорит о том, что он относится к ситуации именно с политической точки зрения. Шейдаев отметил, он не помнит, чтобы в Баку где-то когда-то кого-то трогали.

«Баку – спокойный мирный город. И когда тебе послы говорят, что все будет в порядке… В общем, это неправильно. Может, действительно его нежелание ехать связано с визитом в Нагорный Карабах. Но в Азербайджане живут армяне, это я точно знаю», – сказал Шейдаев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее по соображениям безопасности Генрих Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы, поскольку Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за спорной принадлежности территории Нагорный Карабах.