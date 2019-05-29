Французский «Монако» сохранит в составе португальского атакующего полузащитника Желсона Мартинша.

Об этом сообщает L’Equipe. По информации источника, 24-летний футболист перебрался в стан монегасков из мадридского «Атлетико» в начале 2018 года и на правах аренды отыграл вторую половину сезона. Генеральный директор монегасков Олег Петров на встрече с владельцами абонементов сообщил, что клуб выкупит португальца.

Ранее сообщалось, что бельгийский полузащитник французского «Монако» Юри Тилеманс может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед». По информации Sky Sports, манкунианцы начали переговоры с агентом полузащитника, а агент 22-летнего бельгийца провел переговоры еще и с «Тоттенхэмом».

Что касается Александра Головина, ранее сообщалось, что его хочет купить немецкий «Хоффенхайм». Также стало известно, что в покупке Головина также заинтересованы «Тоттенхэм», «Интер» и «Арсенал».