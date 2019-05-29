Российский футбольный тренер Владислав Радимов, возглавляющий «Зенит-2», рассказал о том, как помог осуществить трансфер Сергея Семака в петербургский клуб в 2010 году.

В эфире радио «Зенит» Радимов рассказал, что идея пригласить полузащитника «Рубина» в Петербург пришла главному тренеру команды Лучано Спаллетти. «Спалетти спросил: «А мы можем его забрать?» Я в шутку ответил: «Давайте», — рассказал экс-футболист «Зенита» Радимов.

После этого разговора Радимов сразу позвонил Семаку и предложил перейти в стан петербуржцев, таким образом инициировав переговоры с игроком. В дальнейшем они завершились положительно, и Сергей Семак стал футболистом «Зенита», а после окончания карьеры какое-то время входил в тренерский штаб клуба.

В 2018 году Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» и в первый же сезон выиграл с клубом чемпионат России.