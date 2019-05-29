Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о состоянии нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«При нас он играл в настольный теннис, он стоял», сказала Меркачева, слова которой приводит «Эхо Москвы». Она добавила, что спросила игрока, хромает ли он, на что тот ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести.

Меркачева добавила, что во ФСИН России подтвердили, что Кокорину дадут беговую дорожку и обеспечат его другими средствами, если спортивные врачи «Зенита» составят письменную соответствующую рекомендацию.

Напомним, ранее футболист попросил у «Зенита», чтобы клуб прислал ему в СИЗО беговую дорожку для занятий, которые помогут в восстановлении травмированного колена.