Женская сборная России по волейболу сыграет против команды Турции в рамках второго этапа розыгрыша Лиги наций.

Встреча состоится на арене Башкент Волейбол Салону в турецком городе Анкара. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

В таблице предварительного турнира Лиги Наций на данный момент сборная России занимает 15-е место, имея в своем активе всего 3 очка за победу над командой Китая. Накануне российские волейболистки проиграли сборной Японии со счетом 0:3, а за день до этого с таким же счетом уступили сборной Германии.

На первом этапе текущего розыгрыша, проходившем в городе Бразилиа, российская команда уступила сборным Доминиканской Республики и Бразилии. Лидирует в общем зачете команда США, имея 12 баллов.