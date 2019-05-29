Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы по итогам нынешнего сезона.

В список лучших 11 игроков вошел нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который забил пять голов и отдал одну результативную передачу в девяти встречах Лиги Европы.

Лучшим вратарем признан голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп, защитниками — Шкодран Мустафи из «Арсенала», Муктар Диакаби из «Валенсии», Рафаэл Толой из «Аталанты» и Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта».

Лучшие полузащитники — Энзли Мейтленд-Найлз из «Арсенала», Даниэль Парехо из «Валенсии» и Рубен Лофтус-Чик из «Челси». Лучшие нападающие — Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала», Эден Азар из «Челси» и Артем Дзюба из «Зенита».

Финал Лиги Европы будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

На стадии полуфинала «Арсеналу» удалось выбить из борьбы испанскую «Валенсию», а «Челси» в серии пенальти обыграл франкфуртский «Айнтрахт».