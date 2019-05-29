Менеджер сборной Финляндии по хоккею Мика Кортелайнен опроверг заявления СМИ о том, что спортсмены сломали кубок чемпионата мира, который завоевали на турнире в Словакии. Журналисты обратили внимание на то, что на фотографиях у кубка не было дна и деталей обшивки деревянного основания.

Слова Кортелайнена приводит агентство ТАСС. Специалист заявил, что на фото изображена копия кубка, у которой изначально не было якобы отсутствующих частей. «Она в таком же состоянии, в котором была, когда мы ее получили. Она немного отличается от оригинала, там нет таких же металлических частей», — рассказал Кортелайнен.

Настоящий кубок команда вернула организаторам: оригинал присутствовал лишь на награждении команды после финала, а также в раздевалке.