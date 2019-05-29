Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш озвучил цель команды на новый сезон.

По словам Виллаш-Боаша, основная цель «Марселя» — закончить чемпионат в первой тройке. Он отметил, что нужно найти баланс между его установкой и культурой французского футбола. Тренер считает, что сезон будет длинным, и у команды будет время на развитие команды. Португалец считает, что у «Марселя» есть свои недостатки, но они всё равно хороши, так как добиваются своих целей.

«Состав требует изменений. У некоторых игроков заканчиваются контракты. В любом случае мы будем думать, что делать дальше, и посмотрим, что выйдет», — сказал Виллаш-Боаш, слова которого приводит France Football.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш официально возглавил французский «Марсель». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Отмечается, что контракт с португальцем подписан на два года и начнет действовать с 1 июля 2019 года.