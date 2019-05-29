Кубинский боец ММА, выступающий в чемпионате UFC, Йоэль Ромеро выиграл судебное разбирательство, открытое против производителя спортивного питания. Об этом сообщает портал ESPN.

Йоэль Ромеро подал в суд на компанию Gold Star Performance Products, поскольку из-за добавок в спортивном питании ее производства он провалил допинг-тест и был отстранен на полгода. В ходе расследования боец доказал, что запрещенные вещества находились именно в продукции компании.

Ответа от производителя не последовало, в связи с чем суд и принял решение в пользу Ромеро. На заседания представители компании не являлись. Денежная компенсация в пользу бойца составит 27,5 миллионов долларов, также ему сократят срок дисквалификации.