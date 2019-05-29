Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал смену своей должности в клубе.

По словам Медведева, с точки зрения полномочий ничего не изменилось. Функционер отметил, что президент в России один — это президент Российской Федерации. Медведев считает, что в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.

«Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — добавил специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Зенит» упразднил должность президента клуба, коим являлся Александр Медведев. Функционер теперь является не президентом, а генеральным директором сине-бело-голубых. Отмечается, что именно так его должность называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.