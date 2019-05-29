Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» вновь не прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

По информации СМИ, «Анжи» отозвал апелляционную жалобу на первое решение о невыдаче лицензии РФС. Отсутствие такой лицензии означает, что клуб из Махачкалы не сможет в следующем сезоне выступать в Футбольной национальной лиге. Прошедший сезон «Анжи» провел в Российской Премьер-лиге, однако занял 15-е место и напрямую вылетел в первый дивизион чемпионата России по футболу.

По словам Летина, клуб может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ (второй дивизион), если в третий раз этого не удастся сделать, то команда прекратит свое существование.