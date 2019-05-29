Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут тренировать несовершеннолетних заключенных в случае их этапирования в колонию. Об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Меркачева заявила, что этап в колонию общего режима грозит Кокорину и Мамаеву при условии того, что апелляция будет отклонена. «В десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию», — заявила замглавы ОНК.

По словам Меркачевой, ФСИН говорит о готовности предоставить футболистом место в так называемом хозяйственном отряде. «Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных», — заявила Меркачева.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.