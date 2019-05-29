Российский бизнесмен, владелец лондонского клуба «Челси» Роман Абрамович приехал в Баку, где его команда, сегодня, 29 мая, встретится в финале Лиги Европы с «Арсеналом».

По информации итальянского издания Corierre Dello Sport, Абрамович уже находится в отеле, куда ранее заселились футболисты «Челси» в рамках выезда в столицу Азербайджана. Игра «Арсенала» и «Челси» пройдет на стадионе «Олимпийский», начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на сайте Nevasport.

Напомним, Роман Абрамович является владельцем «Челси» с 2003 года, за эти 16 лет лондонский клуб стал обладателем кубков Лиги чемпионов и Лиги Европы (впервые в своей истории), а также пять раз выигрывал чемпионат Англии.