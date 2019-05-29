Вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта и туризма Ольга Голодец рассказала о важности проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

«Для нас сегодня эта история внутри Европы очень важна», — цитирует Голодец портал welcome2020.ru. По словам вице-премьера, сейчас и в культуре и в спорте существует тренд укрепления и развития связей внутри Европы.

«Проведение такого мероприятия, как Евро-2020, в том числе и на территории России, – заслуженное, правильное событие», – сказала Голодец, добавив что РФ является важнейшей частью европейского сообщества.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на территории 12 различных городов континента, одним из которых станет Санкт-Петербург. В Северной столице состоятся три матча группового этапа, а также четвертьфинал турнира.