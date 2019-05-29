Российский футбольный тренер Владислав Радимов, возглавляющий «Зенит-2», вспомнил самый яркий момент в карьере своего бывшего одноклубника по «сине-бело-голубым» Игоря Денисова.

В разговоре с РИА Новости Радимов заявил, что когда речь заходит об Игоре Денисове, то в первую очередь вспоминается его выступление в финале Кубка УЕФА 2008 года, а также многих других матчах за «Зенит».

«Особенно мне памятен его гол в ворота «Рейнджерс» в победном для нас финале Кубка УЕФА», — рассказал Радимов.

Напомним, сегодня, 29 мая, Игорь Денисов объявил о том, что завершает карьеру футболиста. 17 мая текущего года спортсмену исполнилось 35 лет. В конце сезона Денисов разорвал контракт с московским «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон, после чего появились слухи о том, что он закончит с футболом.