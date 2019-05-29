Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал о том, как он побывал на этапе Гран-при ФИДЕ в Москве, а также о своем отношении к шахматам.

По словам Овечкина в интервью порталу «Спорт-Экспресс», он очень рад находиться на турнире и иметь возможность познакомиться с чемпионами. «Спасибо организаторам, что пригласили», — заявил Овечкин.

Также хоккеист заявил, что ему всегда интересно играть в шахматы. «Мы не такие гроссмейстеры. Играем как можем», — рассказал Овечкин, добавив, что в сборной России на чемпионате мира по хоккею был и такой вид досуга. «С Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал кому-то против меня», — рассказал спортсмен.

При посещении этапа Гран-при по шахматам в Москве Овечкин сделал первый ход в партии Яна Непомнящего и Александра Гришука.