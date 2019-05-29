Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна ехать на финал Лиги Европы в Баку из-за конфликта Армении и Азербайджана.

В интервью порталу Rusfootball Канчельскис заявил, что не понимает решения футболиста. «Какие политические отношения? Ты играешь в футбол — поезжай и играй», — сказал бывший полузащитник «МЮ» и «Фиорентины», добавив, что футбол футболом, а политика политикой.

Канчельскис выразил непонимание, чего может бояться Мхитарян, потому что в Баку ему ничего не грозит. «Ну, может, свистели бы, кричали… На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой!», — заявил эксперт, добавив, что если Мхитарян так испугался, то ему надо купить памперсы.

Напомним, финал Лиги Европы пройдет сегодня в Баку на стадионе «Олимпийский», встреча начнется в 22:00 по московскому времени.