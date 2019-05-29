Народный артист СССР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение экс-полузащитника петербуржцев Игоря Денисова завершить спортивную карьеру.

В интервью порталу Чемпионат.com Боярский рассказал, что не сильно расстроился из-за того, что Денисов закончил с футболом. «Всему есть разумный финал. Значит, он посчитал нужным, чтобы в достаточно молодом возрасте уйти», — рассказал актер, добавив, что у игрока была прекрасная спортивная жизнь.

«Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.

До 2013 года Игорь Денисов выступал за «сине-бело-голубых», в 2013 году перешел в «Анжи«, сыграл за клуб три матча и перебрался в московское «Динамо». Последней командой игрока стал московский «Локомотив«, контракт с железнодорожниками Денисов разорвал по окончании сезона.