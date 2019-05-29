Футбольные аналитики обозначили основных претендентов на тренерское кресло испанской «Барселоны». Положение текущего наставника клуба Эрнесто Вальверде осложнилось после проигрыша в Кубке Испании.

Согласно мнению букмекеров, главным претендентом на пост тренера «Барселоны» является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Вероятность того, что испанский специалист сменит национальную команду на клуб равна 84%.

Примерно равными являются шансы экс-игрока «Барселоны» Рональда Кумана, который сейчас работает со сборной Нидерландов, а также бывшего тренера «Бетиса» Кике Сетьена, коэффициенты на их кандидатуры — 8.00 и 8.50.

Также аналитики предлагают кандидатуру нынешнего лидера «Барселоны», аргентинского нападающего Лионеля Месси, однако его шансы возглавить клуб прямо сейчас очень малы — коэффициент составляет 151.0.