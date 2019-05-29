Стало известно, сколько продлится период летнего трансферного окна Российской премьер-лиги в 2019 году. Регистрировать переходы футболистов можно будет на протяжении почти всего летнего времени — с 11 июня по 2 сентября включительно.

Информация о сроках регистрационных периодов размещена на официальном портале Российской премьер-лиги. Игроки могут переходить как из иностранных клубов, так и из российских.

Помимо летнего трансферного окна также был определен период регистрации футболистов в межсезонье во время зимнего перерыва в чемпионате России. Второе трансферное окно в Российской премьер-лиге откроется 22 января 2020 года. Срок регистрации игроков составит ровно один месяц: продлится период до 21 февраля.