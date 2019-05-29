Полузащитник махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик рассказал о своих сомнениях в том, что клуб сможет выплатить долги по зарплате перед ним и другими футболистами.

В интервью агентству РИА Новости Кулик рассказал, что его контракт с махачкалинской командой заканчивается 3 июля. «Долги по зарплате передо мной составляют месяцев 9-10, а премиальные заплатили всего за 2-3 матча», — заявил футболист, добавив, что деньги игрокам выплачивали по ходу сезона, однако это была лишь малая часть.

Также футболист заявил, что он сомневается в полном возврате долга, хотя зарплаты у игроков «Анжи» были не высокие. «Сумма не огромная, у нас зарплаты были не самые большие даже по меркам ФНЛ», — заключил Кулик.

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что в следующем сезоне «Анжи» не будет выступать в ФНЛ и постарается получить лицензию ПФЛ.