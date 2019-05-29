Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала о том, какие у нее отношения сложились с системой допинг-контроля и в чем проблема обладательницы трех флажков Маргариты Васильевой.

По словам Богалий в интервью порталу «Матч ТВ», заполнение системы ADAMS — это как чистка зубов и умывание. «Может быть, спортсменам еще и носовые платочки купим и будем им сопли вытирать? Куда мы двигаемся?», — возмутилась экс-биатлонистка.

Как считает чемпионка ОИ, каждый спортсмен должен понимать правила контроля. Богалий рассказала, что с 2009 года заполняла систему ADAMS при более жестких условиях: «В Ванкувере у нас было заполнение почасовое! И никто не пищал по этому поводу, и никто не забывал заполнить».

По мнению Богалий, необходимо включать голову, когда выходишь на определенный соревновательный уровень.

Напомним, биатлонистка сборной России Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев и объяснила это плохим знанием системы ADAMS.