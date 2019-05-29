Стало известно, что у болельщиков «Арсенала«, решивших посетить финальный матч команды Лиге Европы в Баку перед входом на стадион изымают футболки с фамилией Генриха Мхитаряна.

Об этом сообщил корреспондент портала Sport24 Ярослав Кулемин, заявив, что перед тем как зайти на стадион, он лишился футболки с фамилией армянского полузащитника. «Перевернули весь портфель и сказали, что в соответствии с требованиями правительства Азербайджана с этим на стадион нельзя«, — заявил журналист.

Ранее Nevasport писал о том, что армянский хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян решил отказаться от поездки в Баку на финал Лиги Европы, поскольку его страна находится в конфликте с Азербайджаном. Принимающая сторона гарантировала футболисту безопасность, однако Мхитарян решил не рисковать.