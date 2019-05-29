Наставники английских клубов «Челси» и «Арсенала» объявили стартовые составы своих команд на заключительный матч Лиги Европы в этом сезоне.

В воротах «Челси» будет стоять испанец Кепа, в защите сыграют Эмерсон, Давид Луис, Кристенсен и Аспиликуэта. Линию полузащиты составят Канте, Жоржинью и Ковачич, а в нападении выступят Азар, Педро и Жиру.

Место в воротах «Арсенала» займет Петр Чех. Линию обороны составят Косельни, Сократис и Монреаль. В полузащите выступят Мейтленд-Найлс, Колашинац, Торрейра, Джака и Озил. Пару нападающих составят Обамеянг и Ляказетт.

Финальный матч розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19 состоится в Баку, столице Азербайджана, на стадионе «Олимпийский». Начало матча в 22:00 по московскому времени.