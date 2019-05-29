Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии журнала Forbes. Рейтинг из двадцати самых высоко оценивающихся команд планеты размещен на сайте издания.

Согласно данным Forbes, стоимость мадридского клуба составляет 4,239 миллиарда долларов. На втором месте стоит еще один испанский клуб — каталонская «Барселона«. «Сине-гранатовых» оценивают в 4,021 миллиарда долларов.

Также в тройку вошел экс-лидер рейтинга — английский «Манчестер Юнайтед». Команда на данный момент оценивается Forbes в 3,808 миллиарда.

В первую десятку рейтинга также вошли такие топ-клубы, как мюнхенская «Бавария«, «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал«, «Ливерпуль», «Тоттенхэм«, «Ювентус». Стоит отметить, что в топ-10 рейтинга шесть команд выступают в чемпионате Англии. Четыре из них в этом сезоне вышли в финал Лиги Европы и Лиги чемпионов.