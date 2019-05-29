Российский полузащитник Владислав Игнатьев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ: петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Об этом сообщает портал Sport24.

Сейчас Игнатьев является футболистом московского «Локомотива«, однако контракт игрока заканчивается 31 мая, а новое соглашение с клубом еще не подписано. 32-летний полузащитник заявил, что сейчас ведет переговоры с разными клубами, так что существует вероятность перехода спортсмена как в стан «красно-белых», так и в стан «сине-бело-голубых».

Владислав Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года, ранее полузащитник играл в «Краснодаре», «Кубани». С 2010 по 2012 год Игнатьев также провел в составе «железнодорожников», однако за три сезона провел лишь 36 матчей.