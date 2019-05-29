Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сыграл с главным тренером московской хоккейной команды «Спартак» Олегом Знарком в аэрохоккей.

Видео поединка двух звезд хоккея появилось в «Инстаграме» Панарина. Победил в состязании именно хоккеист. «Олег Валерьевич все-таки больше тренер», — заявил хоккеист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Олег Валерьевич все таки больше тренер? #знарок Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 29 Май 2019 в 10:35 PDT

С 2016 года Панарин встречается с моделью Алисой Знарок, дочерью известного хоккейного тренера. На видео аэрохоккейной дуэли стоит отметка «Рига, Латвия», а Олег Знарок является обладателем латвийского паспорта. Под руководством специалиста Панарин выступал в составе сборной России по хоккею

Ранее в интервью Панарин очень тепло высказывался о Знарке, в том числе называл его «тестяриком«, а его новый клуб «Спартак» — родным.