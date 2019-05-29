Первый тайм финального матча розыгрыша футбольной Лиги Европы завершился нулевой ничьей. Игра проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан.

В финале Лиги Европы впервые сошлись две команды из одного города — лондонские «Челси» и «Арсенал». Первый тайм вышел очень скованным и медленным. По владению мячом команды примерно равны, 55% времени мяч у «аристократов» и 45% 0- у гуннеров.

За первые сорок пять минут встречи было нанесено всего два удара в створ ворот, оба совершили игроки «Челси». Всего на счету «аристократов» пять ударов за тайм, «Арсенал» нанес на один меньше, однако три из них прошли мимо створа, а еще один был заблокирован.

Прямую трансляцию битвы «Челси» и «Арсенала» можно посмотреть на сайте Nevasport.

Напомним, на финал ЛЕ не поехал армянский игрок Генрих Мхитарян.