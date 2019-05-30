Нападающий «Лос-Анджелес Кингс» и сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал свое высказывание о том, что пиво после тренировки является мерой восстановления.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» капитан сборной России заявил, что не знает о существовании народной поговорки «восстановиться по методу Ковальчука». Корреспонденты напомнили хоккеисту о его фразе «Мы пьем пиво после тренировки, это мера восстановления».

На это Илья Ковальчук заявил, что после тренировки пиво команда не пьет. Что касается самого хоккеиста, он предпочитает этот напиток после матчей. «После любой игры я выпивают три банки известного американского пива по 0,33», — сказал Илья Ковальчук.

Напомним, в этом сезоне Илья Ковальчук в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею.