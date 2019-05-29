Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро. Сейчас счет составляет 2:0 в пользу «Челси».

Первая голевая атака «аристократов» случилась на 49 минуте. Подача Эмерсона в штрафную закончилась точным ударом головой от Жиру, Петр Чех среагировать не смог. Это уже 11-й гол Жиру в Лиге Европы в этом сезоне, француз является лучшим бомбардиром турнира, а 11 голов — это рекорд не только розыгрыша, но и всей ЛЕ.

Отметим, что гол Оливье Жиру не праздновал, поскольку долгое время выступал в составе «Арсенала«.

Спустя десять минут отличился испанский форвард «Челси» Педро. Оборона «Арсенала» сыграла очень рассеянно и нападающему не составило труда точно ударить по мячу. Передачу на Педро оформил Эден Азар.