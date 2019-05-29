Бельгийский полузащитник лондонского клуба «Челси» Эден Азар сделал дубль для своей команды в финальном матче розыгрыша Лиги Европы против «Челси». Сейчас счет в матче 4:1 в пользу «аристократов».

Азар реализовал одиннадцатиметровый удар. Эйнсли Мэйтленд-Найлс нарушил правила в своей штрафной, за что и была наказана его команда.

Спустя некоторое время «Арсенал» размочил счет благодаря точному удару Алекса Ивоби из-за штрафной.

Нападению «Челси» это не понравилось и уже спустя три минуты Жиру и Азар сыграли в стеночку в штрафной, которая завершилась голом бельгийца. В матче осталось играть около 12 минут.

Напомним, матч проходит в Баку на стадионе «Олимпийский». Впервые в финале Лиги Европы встречаются команды, представляющие один город.