Лондонский «Челси» стал обладателем Кубка Лиги Европы в сезоне 2018/19, в финальном матче разгромив «Арсенал» со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан.

Первый тайм прошел без забитых мячей, команды играли очень медленно и редко били по воротам. Все голы в матче были забиты во второй сорокапятиминутке.

Сразу после перерыва команда Маурицио Сарри забила. На 49 минуте с подачи Эмерсона отличился Оливье Жиру. Спустя десять минут «Челси» увеличил отрыв благодаря мячу Педро. Затем «Арсенал» привез себе пенальти, который реализовал Эден Азар, сделав счет разгромным.

На 69-й минуте встречи в игру вернулся «Арсенал«: дальний удар Ивоби размочил счет в матче. Однако, «гуннеры» радовались недолго: дубль сделал все тот же Азар, установив окончательный счет в матче.

Маурицио Сарри завоевал первый трофей с «Челси» в карьере. «Арсенал» третий сезон подряд сыграет в «Лиге Европы».