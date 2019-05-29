Майская среда стала насыщенной для спортивного мира. Первый футбольный евротрофей разыгран: «Челси» и «Арсенал» долго запрягали, да быстро ехали. Игорь Денисов не стал принимать предложения «Сочи» и решил закончить с футболом, а Евгения Медведева сменила имидж.

Это и многое другое — в дайджесте главных новостей за 29 мая на Nevasport:

«Челси» выиграл Лигу Европы, разгромив «Арсенал»

Лондонский «Челси» стал обладателем Кубка Лиги Европы в сезоне 2018/19, в финальном матче разгромив «Арсенал» со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку, Азербайджан. Первый тайм прошел без забитых мячей, команды играли очень медленно и редко били по воротам. Во втором тайме «Челси» отличился трижды подряд: по голу забили Жиру, Педро и Азар. Затем отличным ударом в сетку отметился Ивоби, однако спустя три минуты Азар оформил дубль. Кубок Лиги Европы с «Челси» стал первым трофеем в карьере Маурицио Сарри.

Игорь Денисов официально завершил карьеру футболиста

Российский футболист Игорь Денисов официально завершил карьеру игрока. Ранее утверждалось, что футболист может продолжить карьеру в «Сочи» — в команде-новичке РПЛ на следующий сезон, однако спортсмен решил не продолжать выступления. Об этом сообщает Sport24, который приводит заявление юридической компании SILA International Lawyers. «Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует», — говорится в заявлении компании.

Медведева сменила имидж

Российская фигуристка Евгения Медведева в межсезонье решила освежить образ и перекрасилась. В своем «Инстаграме» спортсменка выложила фотографию с волосами вишневого цвета. Сейчас спортсменка находится в турне по Японии, в одном из следующих ледовых шоу Медведеву с обновленным имиджем можно будет увидеть в показательных номерах. Ранее двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 рассказала, как поддерживает себя в форме.

«Зенит» остался без президента Медведева

Петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба, которую занимал Александр Медведев. Теперь функционер является не президентом, а генеральным директором сине-бело-голубых. Отмечается, что именно так его должность называется и на официальном сайте сине-бело-голубых. Статус и положение Медведева в «Зените» не изменятся, а переименование его должности является формальностью, которая связана с юридическим аспектом.

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

Экс-футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отметил день рождения. Бронзовому призеру Евро-2008 и обладателю Кубка и Суперкубка УЕФА исполнилось 38 лет. Оба клуба поздравили игрока в социальных сетях. Сам Аршавин провел день рождения в столице Азербайджана, поскольку комментировал для «Матч ТВ» финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» в паре с Тимуром Журавелем.