Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о значимости для Маурицио Сарри его первого футбольного трофея в качестве тренера.

Напомним, в Баку состоялся финал Лиги Европы, участие в котором приняли «Челси» под руководством Сарри и «Арсенал» испанского специалиста Унаи Эмери.

Аршавин прокомментировал финал Лиги Европы в прямом эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ». После встречи его коллега Тимур Журавель сказал, что Лига Европы стала первым трофеем в тренерской карьере Сарри.

«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку». Под руководством Эмери «Спартак» выступал неуспешно, и в одном из флеш-интервью Дзюба назвал наставника своей команды «тренеришкой».