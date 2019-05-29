Бельгийский полузащитник Эден Азар заявил, что финал Лиги Европы против «Арсенала» стал его последним матчем в составе «Челси». Слова футболиста приводит портал BBC.

По словам Азара, окончательное решение он примет в течение нескольких дней, однако футболист думает, что этим матчем попрощался с командой. «В футболе ничего нельзя знать наверняка», — добавил Азар.

Также футболист заговорил о том, что пришло время для нового вызова, поскольку в АПЛ он уже поиграл. «Я мечтал играть в английской премьер-лиге, и мне удалось добиться этого в одном из самых больших клубов», — рассказал бельгиец.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Азар после финала Лиги Европы объявит о подписании соглашения с мадридским «Реалом«.