Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, почему в прошлом сезоне Алина Загитова катала свои программы под музыку из фильма «Призрак оперы» и классического произведения «Кармен».

В интервью журналу «Московский фигурист» Глейхенгауз заявил, что в случае с Загитовой хореографы исходили из того, что эту музыку из золотого фонда фигуристка способна выкатать лучше других, обращавшихся к ней. «Это было мое желание, поскольку я на эту музыку никогда не ставил», — заявил хореограф.

Также Глейхенгауз отметил цель в постановке программ. «Цель была сделать ей такие программы, чтобы еще года три-четыре никто не брал эту музыку, понимая, что им не исполнить их лучше, чем это делала Загитова«, — рассказал специалист.

Напомним, с этими программами Алина Загитова завоевала золото чемпионата мира в Сайтаме.