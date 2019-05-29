Бытует мнение, что Кубок Лиги Европы считается в футбольной Англии второсортным турниром. Вот Лига чемпионов – это уровень. А Лига Европы – для 5-6 места в сезоне. «Челси» и «Арсенал» должны были пинять на себя из-за того, что плохо выступали год назад – им покорился лишь финал в Баку. Но и проигрывать было нельзя: соперники попались принципиальные.

О 39-ом туре чемпионата Англии по футболу в финале Лиги Европы – в обзоре Nevasport.

Финал в Баку последнюю неделю вспоминался разве что в очередных новостях про Мхитаряна. Политический конфликт вышел в футбольном противостоянии на первый план, и это уже настораживало – будто если бы финал ЛЕ проводился не в Баку, то о нем не вспоминал бы никто, кроме тех жителей Лондона, что болеют за «Челси» или «Арсенал».

Сами команды также довольно апатично отнеслись к встрече: начало баталии прошло довольно ровно. Запала «Арсенала» хватило ненадолго, хотя команде Унаи Эмери победа в этом матче была нужнее – «Челси» обеспечил себе участие в ЛЧ на следующий сезон, а «Арсенал» нет.

На 18 минуте болельщики «аристократов» впервые схватились за сердце: Ляказетта в штрафной сбил Кепа, однако судья пенальти не назначил. Ситуация спорная: если бы Джанлука Рокки использовал VAR, то возможно, принял бы другое решение.

При достаточно большом количестве нарушений наказаний от судьи было мало: команды мелкими фолами пытались вывести друг друга из равновесия.

В середине первого тайма Аспиликуэта, спасая команду в защите, сбил своего же вратаря. Столкновение выглядело страшно, однако оба игрока сразу же вернулись в состав.

Чувствовалось ли отсутствие Мхитаряна? Если бы армянский хавбек «Арсенала» приехал бы в Баку на матч, на трибунах было бы поживее. Обстановка на стадионе никак не говорила о том, что здесь сейчас определяется обладатель второго по силе футбольного еврокубка. Да и беговые дорожки, затянутые зелеными коврами, смотрелись весьма странно. Сам же Мхитарян мог добавить «гуннерам» креатива в атаке, поскольку с нападением у «Арсенала» и завершением атак было туго.

Даже Абрамович на трибуне заскучал.

По игре же встреча двух клубов Лондона напоминала товарищеские летние турниры в странах, где хороший качественный футбол видят редко, а значит, и стараться не нужно. Первую половину первого тайма более качественно провел «Арсенал», вторую – «Челси», однако команды двигались слишком медленно. Лигу Европы не хотел выигрывать никто. Разве что Маурицио Сарри, у которого в графе «Трофеи» красовался жирный ноль.

Второй тайм стал диаметрально противоположным: наконец, посыпались голы. В первую очередь, «Челси» надоело отбывать номер, и сразу после перерыва отличился Жиру. Он и в первом тайме хотел забить больше всех, но команда мало поддерживала его инициативу.

Здесь же – точная подача Эмерсона завершилась точным ударом Жиру. Гол француз особо не праздновал, поскольку долго играл в «Арсенале». Спустя десять минут мяч на свой счет записал Педро: здесь уже можно было винить всю оборону «гуннеров», которая проспала открывшегося в штрафной нападающего «Челси». Проспали? Получайте гол.

А затем случился пенальти, который окончательно похоронил надежды «Арсенала» на положительный исход матча. Азар был точен и приблизил «аристократов» к разгрому.

Оживил подопечных Эмери Алекс Ивоби на 69-й минуте. Его удар из-за штрафной был слишком классным, чтобы не стать голом, так что счет на табло превратился в 3:1. Однако, «Арсенал» в этот момент и перегорел: Эмери чуть не выбежал на поле, гоня подопечных вперед, а они возьми и зевни в защите. Жиру и Азар спокойно разыграли стенку и Чех был бессилен.

Следующие попытки «Арсенала» успехом не увенчались: неразбериха в штрафной чуть не привела к счету 4:2, однако на стороне «красных» не было ни точности, ни удачи.

Петр Чех отстоял в своем последнем футбольном матче достойно, и четыре пропущенных мяча – результат отвратительной игры линии обороны. Если бы не сейвы Чеха, то «Арсенал» проиграл бы с гораздо более крупным счетом.

Лондон синий, а Маурицио Сарри в свои 60 лет завоевал первый трофей в карьере. Унаи Эмери же трогал серебряную медаль Лиги Европы и не верил, что такие в принципе существуют. Но это не проблема – в следующем сезоне «Арсенал» снова сыграет в Лиге Европы и испанец снова сможет попытать удачу в этом турнире.